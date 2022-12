Fifa, retroscena scottante: il rifiuto a Zelensky e all’Ucraina per la finale Mondiale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe chiesto alla Fifa di condividere un messaggio di pace prima del calcio d'inizio della finale tra Argentina e Francia. Ma la richiesta, secondo quanto riportato dalla Cnn, sarebbe stata respinta. Il leader ucraino avrebbe dato la sua disponibilità per un intervento video da mandare in onda sugli schermi dello stadio in Qatar (in diretta o registrato), ma (secondo una fonte della Cnn), la Fifa non avrebbe dato l'ok. "Pensavamo che la Fifa volesse usare la sua piattaforma per un bene superiore", ha detto la fonte della tv statunitense, che non esclude novità. La Fifa e i rappresentanti ucraini sarebbero infatti ancora in contatto.