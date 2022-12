Qatar 2022: Podcast Mondiali #14: 1998, Brasile-Francia e il caso Ronaldo

La finale di Francia ’98 è quella che tutti aspettavano, tra i padroni di casa transalpini e il Brasile di Ronaldo. Nelle formazioni ufficiali consegnate in sala stampa poco prima del fischio d’inizio, però, manca dall’undici titolare della Seleçao i nome del Fenomeno. L’attaccante dell’Inter quella finale non avrebbe dovuto giocarla a causa di un malore, alla fine si fece di tutto per farlo giocare ugualmente…

Nel penultimo dei 15 podcast dedicati alla storia dei Mondiali, che potete ascoltare sul canale Spotify de “Il cuoio”, vi raccontiamo il caso Ronaldo prima della finale ‘98.