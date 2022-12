La profezia di Ibrahimovic: "Finale mondiale? È già tutto scritto"

ROMA - Argentina e Francia si giocheranno domani la finale dei Mondiali di Qatar 2022. Messi contro Mbappè, una sfida generazionale che promette spettacolo. Intanto, Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua su chi alzerà la Coppa del Mondo domani al Lusail Iconic Stadium. "Credo sia già tutto scritto", ha confessato il 41enne attaccante svedese del Milan. Le parole di Ibra ai media locali non nascondono alcuna accusa o sospetto, ma possono essere liberamente interpretate come un desiderio e una sua speranza. "Sai che intendo. Penso che Messi alzerà il trofeo, è già scritto". Ibrahimovic, a più riprese, ha elogiato il numero dieci dell'Argentina. Due giorni prima della sfida ai quarti tra l'Albiceleste e l'Olanda, in un'intervista con 433, Ibra ha espresso il suo desiderio: "Spero che l'Argentina vinca la Coppa del Mondo grazie a Messi". Ibra tifa "il genio" Messi in vista dell'appuntamento forse più importante della carriera della "Pulce" di Rosario.