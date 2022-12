Ivana Knoll esclusiva: "Al Mondiale mi hanno scritto tantissimi calciatori ma il mio preferito è croato"

Simpatica, spiritosa, pimpante. Una delle star di questo mondiale è Ivana Knoll, trentenne modella e influencer croata, che ha fatto impazzire tutto il Qatar e ovviamente il web con le sue mise trasgressive. Ivana ci ha concesso un’intervista in occasione della finale per il terzo posto tra la sua Croazia e il Marocco, svelando dietro alla maglietta la sua passione per Luka Modric e anche un dettaglio piccante: “Mi hanno scritto tanti calciatori qui al Mondiale, non li ho neppure contati…”. Era inevitabile: basta guardarla e ascoltarla per capire perché.