Qatar 2022, il pronostico di Matuidi: "Finisce 2-1 per la Francia, Messi segna"

Manca ormai davvero pochissimo all'inizio della finale della Coppa del Mondo in Qatar tra Francia e Argentina . Mbappe potrebbe vincere il suo secondo Mondiale consecutivo prima dei 24 anni (proprio come Pelé , '58 e '62), mentre Leo Messi è all'ultima occasione per alzare al cielo la Coppa ed avvicinarsi ancora di più al mito di Maradona .

Col mondo diviso in due da questa partita che in un modo o nell'altro sarà storica, l'ex centrocampista della Juve e della Francia Blaise Matuidi , parlando a un giornale francese, ha dato il proprio pronostico.

Matuidi sicuro: "Penso finirà 2-1 per la Francia"

Come molti grandi campioni dello sport stanno facendo in questi giorni, anche Matuidi ha voluto dare il proprio pronostico Argentina-Francia.

L'ex mediano della Juventus, che con Allegri giocava di fatto ala sinistra, ha raccontato a Le Parisien come, secondo lui, finirà la finale del Mondiale:

"Secondo me finirà 2-1. Messi farà gol, ma noi ne faremo uno in più di loro. Non importa chi segnerà, l’importante è che la Coppa del Mondo resti in Francia”.