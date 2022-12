Argentina-Francia, show di Messi e Mbappé: pagelle e statistiche dei numeri 10

Leo Messi: voto 8,5

Il capitano dell'Argentina inizia da predestinato, nel segno di Diego Maradona, prima di tornare sulla Terra. Al 23' trasforma il calcio di rigore dell'1-0 con invidiabile freddezza: Messi guarda negli occhi Lloris, spiazzandolo con una finta. Poi illumina il gioco, soprattutto nella magnifica azione del raddoppio, decorata da un suo delizioso tocco d'esterno sinistro. Nella ripresa è invece complice del vacuo narcisismo dell'Argentina, che rallenta il ritmo convinta di aver ormai vinto la coppa. Alcune sue giocate sono effettivamente incantevoli, tuttavia è proprio da una sua palla persa (su contrasto con Coman) che nasce il 2-2 francese. Poi Lloris gli nega il gol vittoria un attimo prima dei supplementari. La Pulce illude i suoi segnando il 3-2, peraltro di destro, al 109' e non sbaglia il penalty nella serie decisiva. Alla fine festeggia il primo titolo mondiale a 35 anni a coronamento di una carriera straordinaria.

Kylian Mbappé: voto 8,5

Il ragazzo d'oro dei Bleus inizia a sinistra per poi spostarsi al centro al 41', a risultato apparentemente compromesso, quando Deschamps cambia spartito inserendo Marcus Thuram al posto di Giroud e Kolo Muani per Dembele. Nel primo tempo non trova sbocchi né soluzioni efficaci, pur mostrando voglia e una buona gamba. Lo scatto c'è, ma ogni sua iniziativa si spegne nello spazio di pochi metri. Il primo squillo arriva dopo 70 minuti, quando si libera di un paio di avversari e lascia partire un missile fuori bersaglio. Poi, come accade ai grandi campioni, si accende all'improvviso con due reti in poco più di un minuto: all'80' trasforma il rigore che riapre il match e all'81' confeziona il 2-2 con uno spettacolare destro al volo in diagonale su assist di Thuram. Ha nervi saldi e classe da leader quando, al 118', completa la sua tripletta realizzando il rigore del 3-3 e quando segna ancora, dagli undici metri, il primo dei penalty decisivi. La prestazione da star, però, non gli basta a bissare il titolo di Russia 2018. Si consola con la corona di capocannoniere di Qatar 2022.