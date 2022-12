Paura in Argentina, due tifosi si lanciano sul pullman da un ponte: uno cade sulla folla

La grande festa per l ’Argentina campione ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un tifoso è morto strozzato da una bandiera dopo essere caduto dalla moto. Un altro ha rischiato la vita per lanciarsi da un ponte sul pullman della squadra. Come si vede dal video, due tifosi si sono lanciati mentre il pullman con Messi e compagni passava sotto un ponte: uno è riuscito a cadere sul secondo piano scoperto del pullman, dove c'erano i giocatori. L’altro però ha mancato il bersaglio e, dopo aver centrato la parte posteriore del mezzo, è caduto sulla folla.

Marea umana, Argentina in elicottero

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi e il tifoso è stato trasportato in ospedale in barella. Era cosciente e continuava a festeggiare anche da ferito. Difficile arginare la marea umana per le strade, secondo i media locali erano quattro milioni i tifosi in festa, tanto che la 'Seleccion' è stata costretta a ricorrere a elicotteri per raggiungere il centro della capitale come era previsto dal programma dei festeggiamenti.