Blatter e l'assegnazione del Mondiale in Qatar: "Votai contro, fu determinante la Francia"

Blatter amaro: "Non potevo prevedere saremmo arrivati a questo"

L'ex capo della FIFA racconta come sarebbe andata l'assegnazione del Mondiale in Qatar. Blatter si attesta la paternità del Mondiale 2018 in Russia (anche per la sua vicinanza con Putin), e la sua idea era quella di organizzare quello del 2022 non nel Golfo Persico, ma negli Stati Uniti:

"Non sono stato in grado di proteggere il calcio dall’influenza di economia e politica. Ma non ero in grado di prevedere che si sarebbe giunti a questo. Non è un segreto che ho dato il mio voto per gli Stati Uniti e contro il Qatar come sede del 2022. Con Putin c'era un ottimo rapporto. E ho anche considerato che sarebbe stata un’idea molto bella far giocare la Coppa del Mondo prima in Russia e poi negli Stati Uniti. Ma c’erano forze politiche più potenti di me. La gente crede sempre all’influenza come nei film di gangster, con valigie piene di soldi da portare in un posto segreto. Non era così. Ti dico cosa è successo: all’al tempo avevamo un consenso nel Comitato Esecutivo per assegnare i Giochi del 2018 alla Russia e il 2022 agli Stati Uniti. Ne parlammo in anticipo. Poco prima delle elezioni, Michel Platini è venuto da me e mi ha detto che il presidente francese gli aveva consigliato di votare per il Qatar con il suo collegio elettorale. Quattro voti europei sono andati al Qatar”.

Blatter, Sarkozy e quel "consiglio" a Platini

Blatter parla però anche dell'ex Presidente francese Sarkozy, e del colloquio decisivo avuto con l'ex numero 1 UEFA Michel Platini, nel quale si evince la forte influenza francese nella decisione finale di "dirottare" il Mondiale verso il Qatar:

"Ho domandato a Platini: ti ha dato l'ordine di farlo? Ha detto di no, ‘me l’ha consigliato’. I francesi hanno votato per il Qatar. È così che funziona. Le industrie francesi hanno svolto un ruolo chiave nella costruzione del Qatar. Lo sport è un riflesso della società, così come la politica. Né gli atleti né i politici possono essere migliori dell’umanità”.