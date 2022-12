Mondiali, vandalizzato un murales per Messi a Barcellona

Forse la notizia del prolungamento del contratto di Messi col Psg non è andata giù a qualche tifoso del Barcellona . Può essere solo questa la spiegazione, altrimenti perché vandalizzare un murales nella città catalana dedicato alla "Pulce"? L'opera dell'artista urbano Tvboy in Avenida Diagonal, raffigurante il sette volte Pallone d'Oro come un santo e con la Coppa del Mondo alzata ai Mondiali , dopo poco tempo è stata imbrattata: il viso del capitano dell'Albiceleste è stato sfregiato.

I tifosi non hanno gradito l'addio di Messi

Una notizia che avrà lasciato perplesso lo stesso Messi, che fino a due anni fa era visto come un Dio a Barcellona. Con i blaugrana infatti, la "Pulce" ha vinto quattro Champions League, oltre a diversi campionati e coppe di Spagna. L'addio nell'estate del 2021, in un momento societario molto complicato per il club, non è stato gradito e adesso magari qualcuno ha voluto mandare un messaggio chiaro anche al presidente Laporta, che vorrebbe riportare il sette volte Pallone d'Oro al Barca. Il capitano dell'Argentina però, stando alle ultime indiscrezioni, ha altri progetti in mente. Tornando al murales, non è da escludere comunque che possa essere stato un tifoso non del Barcellona: dell'Espanyol? del Real Madrid? magari un francese in vacanza? I prossimi giorni si potrebbe avere maggiore chiarezza sull'accaduto.