L’ex calciatore: “Nell’Argentina gioca un pagliaccio volgare”

La coda polemica nei confronti di Emiliano Martinez non si placa, a quasi una settimana dalla finalissima dei Mondiali in Qatar . I festeggiamenti inappropriati del portiere dell' Argentina e dell' Aston Villa hanno innanzitutto suscitato lo sdegno del ministro dello Sport francese Amélie Oudéa-Castéra : "Sono contenta che il presidente della federcalcio francese abbia sporto denuncia. Ci sono stati atti di insulto e di razzismo a cui non si può soprassedere. Martinez si è dimostrato un vincitore tutt'altro che elegante. Anzi, il suo comportamento è stato davvero patetico".

Emiliano Martinez: le dure critiche del ministro dello sport francese e di Souness

Parole dure anche da parte dell'ex calciatore (ed allenatore) scozzese di Liverpool e Sampdoria Graeme Souness, che in suo editoriale sul Daily Mail si è rivolto al "Dibu" in questi termini: "E' sembrato un volgare pagliaccio. Davvero, mi chiedo, vuole che venga ricordato per le sue buffonate dopo la finale vinta di Coppa del Mondo. Davvero vuole entrare nella storia in questo modo e non per le sue prodezze? La trovo una cosa assurda".