"Martinez è un buffone, ha umiliato l'Argentina", le durissime frasi di Souness dopo il Mondiale

Emiliano Martinez continua a far discutere: dall'esultanza particolare durante la premiazione in Qatar, allo sfottò dedicato a Messi durante i festeggiamenti in Argentina. Il numero uno dell'Aston Villa è sempre al centro dell'attenzione. Graeme Souness, ex leggenda del calcio scozzese e attuale opinionista tv, lo ha attaccato senza peli sulla lingua. All'ex capitano del Liverpool non è piaciuto il gesto di mettersi il guanto d'oro, appena ritirato come miglior portiere dei Mondiali, sui genitali: "Gran parte del dibattito post-mondiale si è incentrato sul suo comportamento durante i calci di rigore — ha detto Souness — Posso accettare quelle buffonate, fino a un certo punto, ma ciò di cui dovremmo parlare di più è il gesto maleducato che ha fatto dopo aver ritirato il suo trofeo per il miglior portiere del torneo”.