La versione di Salt Bae: "Ecco perchè ero in campo ai Mondiali"

A distanza di mesi dalla finale di Coppa del Mondo tra Argentina e Francia, lo chef Salt Bae svela il motivo per il quale era sul terreno di gioco durante la premiazione ed annuncia che non metterà più piede in campo durante i Mondiali. "Amo l'Argentina. Ho vissuto lì. Sono andato a sostenerli. Molti componenti della squadra erano venuti al ristorante. Non mi sentivo estraneo. È stato un momento speciale. Non metterei mai più piede sul campo della Coppa del Mondo. Non volevo pubblicità - ha continuato - avevo voglia di farlo. Poi è stata un po' una sorpresa. C'erano almeno altre 1.000 persone in campo, ma quando hanno mostrato il video tutti hanno visto me. Non ho mai e poi mai voluto oscurare nulla. Non mi piaceva l'attenzione. Non ho preso a calci nessuno, non ho rubato nulla".