Paredes, l'incredibile chat del giocatore della Roma: cosa ha svelato

Qual è l'incredibile chat di Paredes?

"Si va avanti", ha scritto Paredes nel gruppo, facendo riferimento a una foto in cui il giocatore della Roma si preparava, in palestra, all'impegno Mondiale. Dopodiché, l'incredibile quanto profetico commento: “Diventerò campione del mondo”. Aggiungendo poi "Ma se non sarò campione ricordatevi che ho dato tutto e niente di più”. E un anno e un giorno fa quella promessa è diventata realtà: tanto che nella pubblicazione delle immagini, il commento divertito è "E non hai mentito".