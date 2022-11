Batistuta esalta Totti: "Ho giocato con i più grandi, mi sarebbe piaciuto..."

Qatar 2022, Batistuta carica l'Argentina: "Può essere la volta buona"

Batistuta è peraltro ancora detentore del primato di gol di un giocatore argentino ai Mondiali, 10, ma Leo Messi a quota sei sembra pronto al sorpasso...: "Messi ha tutte le possibilità per superarmi. L'aver vinto la Coppa ha tolto un bel po’ di pressione a tutti, a iniziare da Leo, anche se onestamente non penso che la maglia della nazionale gli sia mai pesata più di tanto. Non aver ancora vinto un Mondiale non è una colpa, è molto più facile perderlo, un Mondiale, che vincerlo… Piuttosto il successo in Coppa America ha creato molte aspettative e molto entusiasmo nella gente e questo è molto positivo. Scaloni ha lavorato molto bene, già prima di vincere la Coppa la squadra aveva un gioco riconoscibile. Si vede che i ragazzi seguono l’allenatore. Peccato per gli infortuni degli ultimi giorni, ma credo che ai ragazzi non vada rimproverato nulla. Non è più come ai miei tempi, si gioca tanto ed è giusto che i giocatori diano il massimo per i club che li pagano".

Batistuta e l'elogio a Lautaro: "È diventato un big internazionale"

Elogi speciali per due degli attaccanti convocati da Scaloni, Julian Alvarez del Manchester City e Lautaro Martinez: "Mi piacciono molto sia Julian Alvarez che Lautaro Martinez. Julian è appena arrivato in Europa, ma ha subito trovato posto nel Manchester City. Lautaro è all’Inter da quattro anni e ormai si è fatto un nome a livello internazionale. Chi il più forte? Mi piace Benzema perché sa fare tutto: quando deve segnare lo fa, ma sa anche far segnare gli altri, pensiamo a cosa ha fatto quando giocava con Ronaldo. Sì, penso che sia il centravanti più completo al mondo".