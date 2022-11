Il figlio di Maradona: "Il paragone con Messi? Chi lo fa non capisce il calcio"

"Il paragone tra Messi e il mio papà lo fa chi non vede e non capisce il calcio. Stiamo parlando di due pianeti diversi, ma non voglio buttare subito la croce addosso a Lionel". A parlare dopo il clamoroso ko dell'Argentina , battuta dall'Arabia Saudita all'esordio nei Mondiali del Qatar, è Diego Armando Maradona Jr .

"Una sconfitta pazzesca"

"Sono distrutto per questa sconfitta - ha detto ai microfoni di 'Radio Marte in Marte Sport Live' il figlio del 'Pibe de Oro', ultimo capitano ad alzare la Coppa del Mondo per la 'Seleccion' nel 1986 in Messico -. Faccio fatica a credere che tutto ciò sia accaduto davvero. Perdere con l'Arabia Saudita è pazzesco". Secondo Maradona jr comunque non è stata la presunzione a condannare l'Argentina, a cui non è bastato l'iniziale vantaggio siglato su rigore proprio da Messi: "Piuttosto ha avuto paura - ha sottolineato -. Il calcio è così. Se non chiudi le partite anche le squadre più scarse ti vengono addosso. A volte succede di perdere anche contro avversari nettamente più deboli".