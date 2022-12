Batistuta e Cambiasso tifosi scatenati per l'Argentina: i social impazziscono

DOHA (QATAR) - Dopo il grande spavento causato dal ko contro l'Arabia Saudita all'esordio nei Mondiali in Qatar, l'Argentina di Scaloni ha risalito la china battendo prima il Messico e conquistato poi il pass per gli ottav i di finale da prima del Gruppo C grazie al successo ottenuto contro la Polonia (2-0 sul prato dello 'Stadium 974' di Doha ).

Scatenati in tribuna

Una prova convincente quella della 'Seleccion', trascinata in campo da Messi (protagonista nonostante il rigore paratogli da Szczesny) e sugli spalti dai suoi calorosissimi tifosi, tra i quali si sono mescolati tanti campioni argentini del passato. Da Batistuta a Cambiasso, passando per Zanetti e Crespo per finire con Sorin e il 'Kun' Aguero: tutti insieme sono stati immortalati in un video (divenuto presto virale sui social) in cui li si vede scatenati in tribuna, mentre saltano e cantano insieme ai loro connazionali per spingere la 'Albiceste' nel suo sogno Mondiale.