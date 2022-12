Bufera Argentina, un video svela la provocazione all'Olanda dopo la vittoria ai rigori

LUSAIL (QATAR) - L' Argentina batte l' Olanda dopo un finale thrilling e strappa il pass per le semifinali del Mondiale qatariota . Un 6-5 maturato dopo i calci di rigore (il match si era concluso sul 2-2 dopo i tempi regolamentari): dal dischetto sale in cattedra il portiere dell' Aston Villa Emiliano Martinez che respinge i primi due rigori olandesi. E' poi un altro Martinez , Lautaro , a realizzare il penalty decisivo che proietta l' Albiceleste al penultimo atto del torneo. Le attenzioni delle ultime ore si concentrano però su un video diventato presto virale sui social che mostra le scaramucce tra le due formazioni durante la battuta dei decisivi rigori.

Nervi tesi tra Albiceleste e Oranje

Un video esclusivo che circola su Twitter mostra come i giocatori olandesi abbiano cercato in tutti i modi di disturbare i tiratori dell'Albiceleste che si apprestavano a raggiungere il dischetto: Van Dijk e compagni, schierati canonicamente a centrocampo per sostenere i compagni destinati ad andare sul dischetto, hanno cercato di disturbare i 'dirimpettai' argentini, in particolare Lautaro Martinez, prima dell'ultimo rigore. I giocatori 'oranje' hanno usato la stessa 'tecnica' anche con Montiel ed Enzo Fernandez con l'intento di rendere ancora più teso il finale di gara. Il decisivo penalty messo a segno da Lautaro Martinez ha poi scatenato i giocatori della Selección, su tutti Otamendi, che hanno irriso gli avversari con gesti e parole che non sono andati giù agli olandesi, scatenando un nuovo parapiglia. Un post-partita nervoso e destinato a far discutere.