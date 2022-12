Messi e la richiesta a Maradona prima dell'ultimo rigore: "Diego daglielo...". Il video della frase è clamoroso

"Diego, daglielo" . Questo sembra dire Lionel Messi , secondo la ricostruzione di diversi siti argentini, nel momento decisivo del calcio di rigore battuto da Montiel e che ha decretato la vittoria dell'Argentina sulla Francia. Una telecamera riprende il fuoriclasse del Psg pochi istanti prima del rigore battuto dal calciatore del Siviglia: nelle immagini si vede Messi guardare verso l'alto e pronunciare delle parole che sembrano rivolte a Maradona . Una sorta di preghiera per invocare l'aiuto dal cielo dell'ex stella argentina.

La frase di Messi verso il cielo

Quando Montiel si appresta a calciare, Messi alza lo sguardo verso il cielo, poi torna a guardare il dischetto e inizia a parlare. Poco dopo, guardando nuovamente in direzione del cielo, pronuncia la frase che in Argentina hanno interpretato come: "Dai Diego, daglelo".