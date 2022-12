Lautaro, l'aneddoto sul rigore ai Mondiali: "Ecco cosa avevo deciso"

BAHIA BLANCA (ARGENTINA) - Dopo la festa in campo sul prato dell'Iconic Stadium di Lusail e quella per le strade di Buenos Aires, Lautaro Martinez si è preso l'abbraccio della sua gente nella nativa Bahía Blanca dove è stato accolto da una folla di tifosi. Ancora forte il sapore dell'impresa compiuta in Qatar per l'attaccante dell'Inter, laureatosi campione del mondo con l'Argentina capitanata da Leo Messi.

Il ritorno a casa Un mondiale vissuto in condizioni difficili ("avevo un problema con la caviglia e per un mese ho dovuto fare infiltrazioni" e in cui è stato in qualche modo scavalvato da Julian Alvarez nelle gerarchie del ct Scaloni, ma che ha visto il 'Toro' piazzare comunque la sua zampata decisiva nei quarti di finale contro l'Olanda, finita ai rigori con la trasformazione decisiva dello stesso Lautaro (nonostante le provocazioni degli avversari) che ha spalancato alla 'Seleccion' le porte per la semifinale, poi vinta contro la Croazia. "In quei momenti bisogna restare calmi. Avevo deciso di calciare dall'altra parte - ha rivelato l'attaccante durante la festa nella sua città natale -, ma quando l'arbitro ha fischiato ho deciso di fermarmi. Ho visto il portiere muoversi un secondo prima e così ho deciso di cambiare direzione. Per fortuna la palla è finita dentro e la felicità è stata doppia".