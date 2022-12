Messi imita… Topo Gigio: il curioso accostamento scoperto in Argentina. C’entra un’esultanza

L'esultanza alla Topo Gigio

Topo Gigio è una delle figure più amate in Argentina (dove arrivò in tv per la prima volta nel 1966) e su di lui negli anni si sono moltiplicati speciali e programmi. Nel 2001 il primo calciatore che festeggiò facendo il gesto delle orecchie fu Juan Román Riquelme. Il trequartista inventò l'esultanza alla Topo Gigio per sbeffeggiare l’allora presidente del Boca Juniors Macri e il tecnico Van Gaal, che ai tempi del Barcellona lo relegò spesso in panchina. Messi, a distanza di 20 anni, ha voluto ripetere il gesto nei confronti del tecnico olandese, che alla vigilia della gara tra le due nazionali, lo aveva punzecchiato.