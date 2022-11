Mondiali, Anguissa in campo: infuria la polemica

Meglio che si giochi alle 11 italiane, sì. Meglio per tutti quelli che non riusciranno a guardarla tra questioni di lavoro, famiglia e scuola: oggi al Mondiale sarà il giorno dell'esordio della Svizzera, la vincitrice del girone di qualificazione dell'Italia. Brutti ricordi, su tutti il rigore sbagliato da Jorginho al 90° nell'ultimo testa a testa, e un divano per amico a distanza di un anno. I Nati sfideranno il Camerun, terzo in Coppa d'Africa ma protagonista di un momento non esattamente sereno tra una serie di tensioni interne e i problemi a centrocampo: Ntcham è fuori per infortunio e Anguissa non è al top. Si vedrà. Sarà di certo in prima linea a guidare l'attacco svizzero, Embolo. Un simbolo di questa partita: è nato in Camerun ma è cresciuto in Svizzera e ha scelto d'indossarne la maglia a dispetto della corte del suo Paese d'origine. Una giornata niente male scritta dal destino: quella di oggi sarà la prima sfida in assoluto tra le due Nazionali. E in mezzo, proprio lui.

Ahi, Franck E allora, parte la fiera dei rimpianti azzurri. Quelli veri: c'è la Svizzera ed è un fattore che richiama inevitabilmente l'assenza dell'Italia. Va così, è andata così. E allo stadio Al Janoub, il più a sud tra gli otto impianti mondiali del Qatar, la squadra di Yakin debutterà con un Camerun piuttosto conosciuto dalle nostri parti: il ct Song ha giocato con la Salernitana, in porta c'è Onana dell'Inter, in difesa Ebosse dell'Udinese e in mezzo Hongla del Verona e Anguissa del Napoli. Frank, però, non è al meglio ma il suo debutto assoluto in un Mondiale non dovrebbe essere in bilico. Tra l'altro, la sua maratona d'avvicinamento alla Coppa non è stata semplice: i media africani hanno parlato di certi contrasti con Eto'o, ieri eroe del Triplete dell'Inter e oggi presidente della Federcalcio camerunese, e qualche giorno fa Soter Nyamsi, ex candidato alla presidenza federale e attuale sostenitore di Samuel, ha scritto una durissima lettera contro di lui. L'atmosfera, insomma, non è delle migliori. E come se non bastasse s'è fermato Ntcham e i tifosi al seguito hanno dichiarato alla stampa di temere moltissimo lo stadio climatizzato. «Alla cerimonia inaugurale si gelava», lo slogan più gettonato.