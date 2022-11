Camerun, scoppia il caso Onana: il portiere fuori rosa per motivi disciplinari

A poche ore, anzi minuti, dalla partita contro la Serbia, decisiva per le sorti del Mondiale del Camerun, all’interno del ritiro dei Leoni Indomabili è scoppiato il caso Onana . Il portiere dell’ Inter , come rivelato direttamente da una fonte della Federcalcio camerunese, è stato infatti messo fuori rosa .

Camerun, l'annuncio della Federazione: "Onana è fuori rosa"

"Onana è fuori rosa, ci complichiamo un po' la vita", ha spiegato la fonte della Federcalcio del Camerun (Fécafoot), prima di aggiungere che Onana sarà sostituito contro la Serbia da Devis Epassy, portiere del club saudita dell’Abha. La notizia è stata riportata anche dall’agenzia francese AFP e da RMC Sport, da dove arrivano ulteriori ragguagli: in base a quanto trapelato, infatti, Onana è stato escluso per ragioni disciplinari, ma non sono ancora noti i motivi della decisione che sarebbe stata presa dal commissario tecnico Rigobert Song e neppure la durata del provvedimento, se cioè Onana tornerà a disposizione per l’ultima partita del girone contro il Brasile.

Onana, dalla Coppa d'Africa da protagonista al Mondiale

Onana, che sta disputando il primo Mondiale della carriera, è stato titolare nelle ultime due partite di qualificazione a Qatar 2022 contro Malawi e Costa d'Avorio nel novembre 2021 dopo essere rientrato dalla squalifica per doping oltre che nella Coppa d’Africa 2022 svoltasi proprio in Camerun a gennaio, che ha visto i Leoni chiudere al terzo posto anche grazie alle parate di Onana, decisivo nella finale per il bronzo vinta ai rigori contro il Burkina Faso.