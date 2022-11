Qatar 2022, da Anguissa a Olivera: i cinque del Napoli appesi a un filo

Camerun, la carica di Anguissa: ma gli ottavi sono un miraggio

Il Camerun di Zambo Anguissa, che ha dato la carica al gruppo con un post su Instagram ("Proud of this team. We will continue to fight". "Orgoglioso di questa squadra, continuiamo a lottare"), ha stoppato grazie al 3-3 contro la Serbia la serie nera di otto sconfitte consecutive nella fase finale di un Mondiale, ma sembra avviato all'eliminazione: alla squadra del ct Song, ultima con un punto insieme alla Serbia contro i tre della Svizzera, servirebbe infatti battere il Brasile nell’ultimo turno e sperare che Serbia e Svizzera pareggino per centrare il secondo posto del Gruppo G.

Olivera e Kim: (almeno) uno è di troppo

Un'impresa quasi disperata, anche in virtù del calendario, dello stesso tenore di quella che aspetta la Corea del Sud di Kim Min-jae, sconfitta 3-2 dal Ghana nella seconda partita, fermaa a un punto ed ora chiamata a battere il Portogallo all'ultima giornata sperando che in contemporanea il Ghana (3 punti) non vinca contro l'Uruguay (fermo al pareggio contro i coreani) per non dover ricorrere alla differenza reti. La certezza è comunque che almeno uno dei cinque giocatori del Napoli impegnati al Mondiale saluterà il torneo alla fine della prima fase, dal momento che con il Portogallo già qualificato nel Gruppo H ci sarà spazio al massimo per una tra Corea del Sud e Uruguay di Mathias Olivera, ora comunque entrambe alle spalle del Ghana. Nello spareggio a distanza con la Corea la Celeste si qualificherà in caso di successo sul Ghana e mancata vittoria della Corea.

Qatar 2022, Lozano e Zielinski verso uno spareggio a distanza

Così la squadra più vicina alla qualificazione tra quelle che vedono giocatori del Napoli tra i convocati è la Polonia di Piotr Zielinski, in gol nella fondamentale vittoria sull'Arabia Saudita (Gruppo C) e protagonista di un altro "derby" a distanza con il Messico di Hirving Lozano: per volare agli ottavi, che mancano dal 1986, ai polacchi, ora primi nel girone con 4 punti insieme all'Argentina, ma davanti per differenza reti, basterà non perdere contro l'Argentina. Complicata invece la situazione della squadra di Martino, una delle tre squadre ancora senza gol realizzati al Mondiale insieme alla Tunisia e allo stesso Uruguay: la Tricolor, che passa il primo turno alle edizioni cui ha partecipato dal 1978, andrà agli ottavi in caso di successo sull'Arabia Saudita a patto che Polonia-Argentina non finisca, mentre in caso di X tra in quest'ultima partita bisognerà ricorrere alla differenza reti, che vede al momento il Messico a -2.