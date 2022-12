Napoli, i tifosi consolano Anguissa dopo l'eliminazione dal Mondiale

Il Mondiale del Camerun si è concluso con la sesta eliminazione consecutiva alla fase a gironi, ma con qualche motivo in più per sorridere rispetto alle precedenti due, disastrose partecipazioni.

Camerun, la vittoria col Brasile fa la storia

Assenti a Russia 2018, tanto nel 2010 in Sudafrica che a Brasile 2014, infatti, i Leoni Indomabili erano stati eliminati dopo aver perso tre partite su tre in ciascuna edizione. In Qatar, inseriti in un girone proibitivo con Brasile, Serbia e Svizzera, i ragazzi del ct Song sono invece stati protagonisti della bella rimonta contro gli elvetici, da 1-3 a 3-3, che ha spezzato la serie di otto sconfitte consecutive al Mondiale, e della prestigiosa e storica, benché inutile, vittoria sul Brasile nell’ultima gara, primo ko di sempre della Seleçao contro un’africana nel torneo iridato.

Camerun fuori dal Mondiale a testa alta, l'orgoglio di Anguissa

Un bilancio quindi discretamente soddisfacente, alla luce del fatto che il Mondiale del Camerun è stato turbato dal caso Onana, il portiere protagonista di uno screzio con Song che ha posto fine con ampio anticipo all’avventura in Qatar dell’interista. Tra i sempre presenti del Camerun c’è stato Zambo Anguissa, le cui prestazioni non sono state positive contro Svizzera e Serbia, ma che ha voluto chiudere il primo Mondiale della propria carriera con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Siamo fieri di questa squadra, fieri di essere leoni indomabili, fieri di essere camerunesi: nonostante l'eliminazione usciamo dal Mondiale a testa alta" ha scritto Zambo come didascalia alla foto di squadra che ha affrontato i verdeoro.

Anguissa, Mondiale finito: i tifosi del Napoli lo aspettano

Ora dopo qualche giorno di riposo l’ex Fulham è atteso dal ritorno alla corte di Luciano Spalletti per preparare la seconda parte della stagione del Napoli, nella quale il contributo di Anguissa sarà fondamentale per cercare di proseguire la splendida cavalcata di cui gli azzurri sono finora stati protagonisti tra Serie A e Champions League. Anguissa, in campo in 18 delle prime 21 partite ufficiali, con tre gol realizzati tra tutte le competizioni, è stato anche salutato da alcuni tifosi del Napoli, suoi followers su Instagram, che gli hanno fatto sentire la propria vicinanza in vista della ripresa dell’attività: “Ci manchi” e “Non ti preoccupare, ti aspettiamo” alcuni dei messaggi volti a cercare di risollevare il morale del centrocampista.