Corea del Sud: Cho Gue-Sung, il rubacuori da 1,6 milioni di follower

La doppietta contro il Ghana ha reso improvvisamente molto popolare l'attaccante della Corea del Sud Cho Gue-Sung . Il 24enne, prima dei Mondiali , aveva 20 mila follower su Instagram che, dopo le due reti agli africani, sono diventati 1,6 milioni. Tante sono le telefonate che riceve ora da ammiratrici e ammiratori che è stato costretto a spegnere il telefono per non deconcentrarsi. La Corea del Sud, domani, sarà impegnata negli ottavi di finale contro il Brasile .

Cho viene ammirato non solo per la sua capacità di fare gol, ma anche per il suo bell'aspetto. In patria è quasi un'ossessione per lui, tanto che una clip che lo ritrae in panchina con la sua squadra di club ha ricevuto 7,3 milioni di visualizzazioni. Un giornalista ha detto: “Ha spento il telefono perché doveva riposarsi un po'. Ha ricevuto chiamate tutta la notte che lo hanno tenuto sveglio. Cercava di concentrarsi sul calcio e continuavano ad arrivare messaggi”.

Cho: si sa poco della sua vita privata

Essendo lontano dai riflettori fino a pochi giorni fa, di Cho Gue-Sung si sa poco. E' fidanzato, e questo dispiacerà alle ammiratrici che in questi giorni gli hanno chiesto pure di sposarle. È nato ad Ansan. Secondo il sito Lifestyle Asia, i suoi genitori erano entrambi atleti, ma di più non si sa. Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Fc Anyang, nel ruolo di centrocampista difensivo. Ha continuato durante il periodo alla Gwangju University, ma qui il suo allenatore gli ha fatto capire che non era abbastanza bravo in quel ruolo, spostandolo in attacco nel 2017.

Due anni dopo è diventato professionista con l'Anyang ed è stato il terzo capocannoniere della K League 2 alla fine della sua prima stagione. In estate si è trasferito alla Jeonbuk Hyundai Motors, squadra di prima divisione. Con'è obbligatorio per tutti i sudcoreani, Cho è entrato nell'esercito per il servizio militare nel 2021, giocando per il Gimcheon Sangmu, la squadra delle forze armate. Tornato a Jeonbuk, quest'anno è stato capocannoniere della K League 1, aiutando la squadra a vincere il titolo di Fa Cup. Nel 2021 c'è stata la prima convocazione in nazionale, la prima partita è stata contro il Libano, nel settembre dello stesso anno, per le qualificazioni ai Mondiali. È quindi arrivata la convocazione per i Mondiali.

Cho: anche su TikTok popolarità al massimo

Spopola sui social Cho. Su TikTok, l'hashtag ChoGueSung conta 193 milioni di visualizzazioni. Ha superato anche il più famoso Son Heung-min. Oggi Cho è il beniamino del pubblico sudcoreano. In Corea del Sud non è la prima volta che va in scena una mania per un calciatore. Nel 2002 toccò all'eroe Kim Nam-il, centrocampista che da un giorno all'altro diventò sex-symbol, con le ragazze che alle partite mostravano cartelli in cui chiedevano di sposarle o cose ancora più audaci.

Cho: monetizzerà la sua popolarità?

Nell'era digitale, Cho sembra avere più opportunità rispetto ai suoi predecessori di monetizzare e capitalizzare la sua popolarità. Con l'avvento dei social media, Cho al ritorno in patria potrebbe ritrovarsi molte richieste di sponsorizzazioni. Oltre a lettere di ammiratori e ammiratrici. Comunque finirà il Mondiale.