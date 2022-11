Navas, al Mondiale con rabbia: attacco al PSG

Il paradosso di Navas: stella del Costa Rica, riserva nel PSG

Il portiere classe ’86 è infatti arrivato a Qatar 2022 in una situazione molto differente rispetto a quanto accaduto prima di Brasile 2014 e Russia 2018, tornei che arrivarono rispettivamente nella piena esplosione del giocatore, che si trasferì al Real Madrid proprio al termine del Mondiale brasiliano, e in pieno dell’era di trionfi dei Blancos che con Zinedine Zidane in panchina conquistarono tre Champions League consecutive, tra il 2016 e il 2018, con Navas titolare indiscusso.

Navas all'attacco: "In panchina non per colpa mia"

Al PSG dal 2019, Navas, titolare nelle prime due stagioni, è stato in ballottaggio con Gigio Donnarumma nella scorsa annata, salvo essere relegato in panchina in quella attuale, che lo vede fermo a zero presenze in gare ufficiali nei primi tre mesi tra Ligue 1 e Champions League. Non il viatico migliore in vista di un Mondiale già in salita, visto che Costa Rica dovrà vedersela nel girone con Spagna e Germania oltre che con il Giappone, ma alla vigilia del debutto contro le Furie Rosse Navas si è lasciato andare ad una polemica piuttosto aspra, pur senza far trasparire il bersaglio dei propri strali: “Se non gioco nel Psg non è per colpa mia. Semplicemente qualcuno non vuole che io giochi” il durissimo ed enigmatico affondo.