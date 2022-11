Croazia, Brozovic sta bene: “E spero di stare anche meglio”

Alla prima contro la Turchia , Brozovic ritroverà un vecchio compagno di squadra all'Inter, Hakimi : “Non sono rimasto in contatto con lui dopo che ha lasciato l'Inter. Ci siamo sentiti solo poche volte ma sta giocando benissimo a Parigi, sta andando molto bene. È un giocatore molto veloce e fastidioso, ma penso che ci prepareremo bene per lui".

Brozovic: “Arabia Saudita? Sinceramente non so niente”

Sincero su un altro avversario del girone della Croazia, l'Arabia Saudita: “Sinceramente non so niente, non abbiamo ancora avuto modo di parlare. Avremo un incontro su di loro e penso che saremo pronti per quella partita”.

Brozovic: “Oggi siamo maggiormente rispettati”

Non vede differenze, Brozovic, tra la campagna di Russia e quella del Qatar: “Per me non c'è differenza. Il nostro imperativo è fare il girone e vedremo. Dobbiamo dare tutti il massimo in ogni partita, chi gioca, chi entra e chi sta in tribuna. Se diamo tutto in ogni partita non ci saranno problemi". Ammette: “La Croazia oggi è più rispettata perché vedono che quando siamo tutti sani e insieme, è difficile fermarci”. Brozovic sarebbe soddisfatto “di un piazzamento migliore rispetto all'ultima volta”.