Giroud, il 2022 da uomo gol decisivo per Milan e Francia

Chiamatelo pure quando tutto sembra perduto. Lui risponderà come gli riesce meglio, con i gol. Stiamo parlando di Olivier Giroud , che sta vivendo un 2022 da uomo decisivo, sia con il Milan sia con la Francia . Con i primi ha vinto lo scudetto, con la seconda sogna di vincere per la seconda volta consecutiva i Mondiali . Con la differenza che nel 2018 non aveva mai tirato in porta e, naturalmente, mai segnato.

Tutto comincia il 5 febbraio del 2022 quando il Milan affronta l' Inter capolista. I nerazzurri paiono avere saldamente la partita in pugno, in vantaggio per 1-0 grazie a Perisic , quando appare Giroud. Il moschettiere francese la ribalta in tre minuti, dal 75' al 78'. La girata di Giroud diventa iconica e uno sfottò per i rivali cittadini.

Un mese dopo, il 6 marzo 2022, si ripete nel match scudetto di Napoli. Giroud mette la sua impronta sull'1-0, facendo momentaneamente volare il Milan a +2 sull'Inter, pur avendo una partita in più dei nerazzurri, che devono recuperare con il Bologna e che per la squadra di Inzaghi sarà un ko.

Giroud: i gol scudetto di Reggio Emilia

Non contento di aver infilzato Inter e Napoli, regalando sei punti da scudetto al Milan, Giroud firma anche la doppietta che vale il titolo matematico. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, il francese si arrampica fino a 11 gol in campionato. Doppia cifra, un'impresa che non gli riusciva da cinque anni.

Nel nuovo campionato, da campione d'Italia, Giroud prosegue il suo 2022 da uomo decisivo. Nel derby contro l'Inter (ancora tu) del 3 settembre 2022, segna il gol del momentaneo 2-1 e serve l'assist del 3-1 nella stracittadina poi vinta per 3-2.

Giroud: anche in Champions guida il Milan agli ottavi

Il Milan torna in Champions League e chi prenota gli ottavi se non Giroud? Nel 4-0 al Salisburgo che significa qualificazione, apre con una doppietta l'incontro. Il Milan non giocava la competizione da nove anni. E' il 2 novembre del 2022.

Giroud: le 4 perle del Qatar

Ci trasferiamo in Qatar per i Mondiali. Il 22 novembre per i campioni in carica della Francia l'inizio è choc: segna l'Australia. Pareggia Rabiot, poi è Giroud a ribaltarla e a fissare il 4-1 dopo il tris di Mbappè. L'infortunio di Benzema, per Olivier, significa la grande responsabilità di guidare l'attacco transalpino. Il primo esame è superato a pieni voti.

Iniziano le gare a eliminazione diretta. Il 4 dicembre c'è la Polonia di Lewandowski. Chi la sblocca? Giroud. La vittoria per 3-1 traghetta i francesi ai quarti di finale. Arriviamo quindi alla stretta attualità, il 10 dicembre, Olivier segna il 2-1 all'Inghilterra di testa. Un gol che significa semifinali. Diventa l'uomo del giorno. E punta il Marocco.