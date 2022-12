Argentina-Francia, Zidane non sarà in tribuna: svelato il motivo

Mentre l’avvicinamento della Francia alla finale del Mondiale contro l’ Argentina è scandita dall’ansia per l’epidemia di influenza che sta flagellando la rosa di Deschamps, uno degli argomenti a latere più gettonati riguarda l’elenco dei vip che saranno sugli spalti del Lusail Stadium per assistere alla partita che incoronerà i campioni del mondo 2022.

Argentina-Francia, spunta la "lista Macron"

Si è così appreso addirittura dell’esistenza di una “lista Macron” contenente i nomi di tanti personaggi illustri, del calcio e non solo, che il Presidente della Repubblica francese vorrebbe vedere al proprio fianco per la gara che può consegnare alla storia la nazionale francese, a caccia del secondo titolo consecutivo, impresa riuscita solo all’Italia nel 1934 e nel ’38 e al Brasile ’58-62. L’invito del numero uno dell’Eliseo è stato accettato, tra gli altri, da Paul Pogba e da Farrah El Dibany, prima cantante lirica egiziana e araba a entrare a fare parte dell'Accademia dell'Opera di Parigi, che aveva cantato La Marsigliese quando Macron era stato rieletto ad aprile e che potrebbe esibirsi ancora sulle notte dell’inno francese prima della finale. Tra coloro che hanno detto di no, invece, seppur per motivi differenti, ci sono i due numeri 10 più forti della storia del calcio francese, Michel Platini e Zinedine Zidane.

"Zidane, niente finale Mondiale per evitare speculazioni sul proprio futuro"

L’ex presidente della UEFA evita ogni tipo di apparizione pubblica dopo la vicenda che lo ha visto prima condannato e poi assolto, nel 2018, dalle accuse di corruzione e truffa alla FIFA. Zidane, invece, avrebbe preferito declinare l’invito per “motivi di opportunità”. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il Pallone d’Oro 1998, trascinatore della Francia che in quello stesso anno conquistò il primo titolo mondiale della propria storia, vuole evitare di “rubare la scena” alla nazionale e soprattutto di dare adito a possibili speculazioni dal momento che da mesi l’ex allenatore del Real Madrid viene indicato come il successore dell’ex compagno, in nazionale e alla Juventus, Didier Deschamps come ct della Francia proprio al termine dei Mondiali, a prescindere dal loro esito.

"Francia, Deschamps può rescindere il contratto dopo il Mondiale"

Senza panchina dalla primavera 2021, al termine dell’unica delle sue quattro stagioni intere trascorse sulla panchina del Real Madrid chiusa senza vincere titoli, Zidane, secondo le indiscrezioni raccolte dal Mundo e pubblicate nei mesi scorsi, avrebbe già raggiunto un accordo con la Federazione francese per diventare ct dal 1° gennaio 2023 per subentrare a Deschamps, nel cui contratto sarebbe presente una clausola che prevede la possibilità di chiedere la rescissione unilaterale in caso di ingresso tra le prime quattro a Qatar 2022, come avvenuto.