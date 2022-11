Germania, nuova protesta in arrivo: spunta un altro arcobaleno

Non li volete sulla fascia dei capitani? Bene. Allora li vedrete ovunque, un po’ come il fantasma di Maradona. Sulle bandierine del calcio d’angolo nei campi di allenamento, in testa o ai polsi dei tifosi veri (non affittati) sbarcati in Qatar. Arcobaleni come se piovesse, e sembra una contraddizione se non fosse invece l’affermazione di un diritto.