Psicodramma Germania, la presentatrice imbarazza Bierhoff in diretta tv

Germania eliminata per la seconda volta consecutiva ai gironi dai Mondiali. A metterci la faccia, il direttore tecnico della nazionale tedesca Oliver Bierhoff , che ha provato - non privo di imbarazzo - a rispondere alla giornalista della tv Das Erste Esther Sedlaczek e dell'ex Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger .

"Se manca un leader? No, manca l'efficienza tedesca - proesegue l'ex attaccante di Milan, Udinese e Ascoli - L'atteggiamento con cui abbiamo affrontato queste tre partite , così come il precedente Mondiale, è stato sbagliato. Abbiamo preso gli impegni con noncuranza, sottogamba. Io in bulico? Ricopro questo ruolo da 18 anni, penso che la mia esperienza vada giudicata nel suo complesso. Personalmente sono sereno".

Germania, Bierhoff: "Squadra distratta dalla fascia One Love? Assolutamente No"

E ancora: "Sono arrabbiato per come abbiamo affrontato la prima partita col Giappone. Non dovevamo farci ribaltare dopo tutte quelle occasioni sciupate nel primo tempo. Squadra distratta dal tema della fascia One Love? Assolutamente No, è un tema che nulla c'entra con le tematiche sportive".