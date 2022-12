"Dov'è Morata?": lo sfottò del tifoso giapponese è virale sui social

“Dov'è Morata?”: risate e flash dei telefonini

Il tifoso giapponese, nel video, è attorniato da persone che ridono e che scattano fotografie con i telefonini. Come morso dalla tarantola, il tifoso si domanda "Where is Morata?”, cercando nelle sue e nelle tasche degli altri presenti. Senza trovarlo. Si ispira a un video uguale postato dai sauditi dopo la vittoria a sorpresa contro l'Argentina, in cui ci si domandava dove fosse Leo Messi.