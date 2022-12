Ritsu Doan del Giappone nella Top 11 delle sorprese

Ha raccontato che sono stati due personaggi dei cartoni animati, Holly e Benji, a fargli accendere la lampadina per il calcio, prima ancora dell’archivio di YouTube con i gol in rovesciata di Messi e Ronaldo. Ritsu Doan ha regalato ai giapponesi il viaggio sportivo più emozionante del 2022: pochi immaginavano che la nazionale sarebbe arrivata fi no agli ottavi. Un sogno che si è spento ai rigori con la Croazia, però la bellezza di questo Mondiale non si cancella. Primo posto nel girone davanti alla Spagna. E sayonara alla Germania, rispedita sull’aereo. Un gol a Flick e uno a Luis Enrique: Doan si è trasformato nel navigatore di bordo del ct Moriyasu, sei punti contro Müller e Morata.

Il Giappone esce dal Mondiale e lascia un biglietto negli spogliatoi: cosa significa Da Holly e Benji a una Coppa del Mondo che lo ha catapultato nella Top 11 delle sorprese. Ma questo centrocampista, in realtà, si era fatto ammirare negli ultimi mesi anche in Bundesliga. Gioca in un club, il Friburgo, che ha polverizzato ogni gerarchia ripetendo un po’ la recente evoluzione dell’Atalanta: trenta punti e secondo posto a -4 dal Bayern, grazie anche ai nove gol di Vincenzo Grifo. E il nazionale azzurro è un grande amico di Doan, ventiquattro anni, un metro e 72, mancino, mezzala o esterno destro nel 3-4-3 di Christian Streich, maestro del pressing, come Gasperini. Uniti, i due allenatori, anche dall’idea di sposare da tempo lo stesso progetto: Streich guida il Friburgo dal 2011, Gasperini è il pilota dell’Atalanta dal 2016. Salutato con un inchino il Qatar, Doan ha deciso di organizzare una festa in Giappone: “Mi diverto con il karake assieme alla mia famiglia e ai miei amici”, ha detto al sito ufficiale della Bundesliga. Ha fatto la differenza contro Germania e Spagna, segnando a Neuer e a Simon: è stato il samurai di Moriyasu. La sua specialità? Partire dalla panchina e prendersi le chiavi del Giappone nella ripresa. In Bundesliga insegue una storica qualificazione in Champions, il Friburgo l’ha acquistato a luglio dal Psv Eindhoven per otto milioni e mezzo. Ha realizzato due gol all’Augsburg e al Bayer Leverkusen.