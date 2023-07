Giappone squadra più "educata" del mondo. E l'Italia li premia

Ancora un riconoscimento per la nazionale di calcio del Giappone, che dopo la vittoria contro la Germania nel primo match dei Mondiali 2022 in Qatar lasciò gli spogliatoi in uno stato impeccabile: armadietti vuoti, pavimento e panche pulite, asciugamani piegati. A riceverlo il ministro Tsukasa Hirota, vice capo missione dell’Ambasciata del Giappone in Italia e diplomatico di grande esperienza internazionale, nel corso della XVII edizione del convegno ‘Sport e Musica’ al Circolo Golf & Tennis di Rapallo, promosso dal Panathlon Club Rapallo - Tigullio Occidentale.