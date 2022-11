L'incredibile errore di Mount durante l'inno inglese: il video diventa virale

Mason Mount si è reso protagonista di una clamorosa gaffe in diretta planetaria prima che iniziasse Inghilterra-Iran, esordio dei Tre Leoni nei Mondiali del Qatar. Il calciatore inglese, durante gli inni, è parso cantare 'God Save the Queen', nonostante ormai in Inghilterra ci sia Re Carlo e non più la Regina Elisabetta. Lo riferisce il Sun. L'errore non è passato inosservato e i tifosi hanno commentato, dall'ironico all'indignato.