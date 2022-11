Mondiali 2022, Inghilterra e Usa agli ottavi: ecco chi sfideranno

È tempo dei primi verdetti al Mondiale in Qatar. Si è infatti concluso il Girone B, consegnandoci dunque i primi due ottavi di finale della competizione. Chiude in testa al girone l'Inghilterra, che ha raggiunto quota 7 punti grazie al successo per 3-0 sul Galles firmato dalle reti di Foden e Rashford (doppietta). Si prende il secondo posto gli Stati Uniti, che hanno vinto la partita decisiva contro l'Iran per 1-0 grazie alla rete di Pulisic. Gli Usa chiudono così con 5 punti e strappano il pass per la fase ad eliminazione diretta. Eliminate Iran (3 punti) e Galles (1 punto).