Inghilterra-Senegal 0-0 diretta: gli inglesi guadagnano campo

L'Inghilterra sta crescendo. Kane svaria molto su tutto il fronte d'attacco, ma è stato per il momento impreciso in un paio di traversoni per Saka, che lo aveva sostituito al centro dell'area senegalese. Intraprendente Bellingham, che si stacca dal centrocampo per trovare spazio tra le linee.

20:05

5' - Gran pressing da ambo le parti

Avvio molto aggressivo del Senegal, che pressa alto e a tutto campo, fin dalla prima costruzione dell'Inghilterra: la sqauadra di Southgate però risponde con la stessa moneta. Squadre quindi molto corte.

20:00

1' - È iniziata Inghilterra-Senegal!

Fischio d'avvio di Barton. Il primo pallone è del Senegal, in campo con il consueto completo bianco. Senegal tutto in verde.

19:55

Squadre in campo: inni nazionali e poi si parte!

Squadre in campo, tutto pronto per l'esecuzione degli inni nazionali: "God save the King" e "Le Lion rouge". Si giocherà agli ordini dell'arbitro salvadoregno Ivan Barton.

19:30

Il Senegal e la buona tradizione con le squadre europee al Mondiale

Buona la tradizione dell'Inghilterra contro squadre africane nel Mondiale: nessuna sconfitta in sette partite, con quattro vittorie ed un pareggio, ma l'unico precedente in una sfida ad eliminazione diretta è il soffertissimo 3-2 contro il Camerun nella sfida giocata a Napoli il 1° luglio '90, quarti di finale del Mondiale italiano, prima volta assoluta di un'africana tra le prime otto della competizione, decisa da due rigori trasformati da Gary Lineker al 38' del secondo tempo e al 15' del primo supplementare. Dall'altro lato il Senegal ha vinto tre delle sei partite giocate contro formazioni europee al Mondiale (un pareggio e due sconfitte), compresa la prima gara disputata in assoluto nella fase finale, il match inaugurale dell'edizione 2002 vinto 1-0 contro la Francia campione in carica, con gol del compianto Papa Bouba Diop.

19:15

Inghilterra cooperativa del gol, Senegal per la storia

L’Inghilterra si presenta alla sfida forte di numeri confortanti: miglior attacco del Mondiale insieme alla Spagna con 9 reti, oltre che insieme alla Francia, che ha però giocato una partita in più, appena due reti incassate, entrambe nella prima partita contro l’Iran e sei giocatori diversi andati a segno, come la Spagna. Dall’altra parte il Senegal sogna di entrare nella storia del calcio africano come la prima squadra del continente capace di raggiungere i quarti di finale in due edizioni: i Leoni della Teranga c’erano già riusciti nel 2002, venendo eliminati dalla Turchia.

19:00

Inghilterra-Senegal, le formazioni ufficiali

Non mancano le sorprese negli schieramenti ufficiali scelti da Southgate e Cissé. Nell'Inghilterra fuori in avvio il capocannoniere della squadra Marcus Rashford, a favore di Saka. Forfeit dell'ultim'ora per Rahhem Sterling. Nel Senegal rivoluzione a centrocampo: è Diatta il prescelto per la sostituzione dello squalificato Idrissa Gueye, fuori anche Papa Gueye a favore di Nampalys Mendy.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct.: G. Southgate.

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Diatta, N. Mendy, Ciss; I. Sarr, Dia, Ndiaye. Ct.: A. Cissé.

18:30

Qatar 2022, Inghilterra e Senegal a caccia di un posto nei quarti: la Francia aspetta la rivale

Il programma degli ottavi di finale di Qatar 2022 tocca la boa di metà percorso con la sfida tra Inghilterra e Senegal. Allo stadio Al-Bayt di Al Khor si affrontano la formazione di Gareth Southgate, prima classificata nel Gruppo A, e quella di Aliou Cissé, seconda del Gruppo B, nonché una delle due africane qualificatesi alla fase ad eliminazione diretta insieme al Marocco. In palio c'è un posto nei quarti di finale contro la Francia, sabato 10 alle 20 sempre ad Al Khor.

Stadio Al-Bayt - Al Khor