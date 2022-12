Picco di porno francese dopo l’eliminazione ai Mondiali: così si sono consolati i tifosi inglesi

Tanta delusione per un'eliminazione difficile da digerire per il tifosi inglesi, che hanno visto la loro Inghilterra uscire ai quarti di finale del Mondiale in Qatar contro la Francia. Una sconfitta talmente dura che, curiosamente, ha fatto aumentare il traffico inglese sui siti porno .

Inghilterra, maggior traffico sui siti porno dopo l'eliminazione!

Secondo i dati raccolti da CamSoda, un sito di webcam di intrattenimento per adulti, subito dopo la sconfitta per 2-1 della nazionale inglese, il sito ha registrato un picco di traffico con un +49% nelle ore successive all'eliminazione dal mondiale. Non solo: proprio le modelle francesi su CamSoda hanno registrato il maggior aumento di traffico, con +57%. Insomma, gli inglesi hanno trovato un modo per "consolarsi" dopo l'eliminazione dalla Coppa del Mondo.