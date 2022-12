Inghilterra: Southgate confermato fino agli Europei 2024

Era stato lo stesso Southgate, al termine della partita contro i campioni del mondo in carica, a esprimere dubbi: “Abbiamo bisogno di un di tempo perché tutti prendano le decisioni giuste”. Tempo che è evidentemente scaduto e la Federazione ha rinnovato la fiducia all'ex calciatore.

Il presidente della Federazione, Mark Bullingham, ha fatto sapere che il contratto è valido fino a dicembre 2024. Confermato anche il suo vice, Steve Holland. Le qualificazioni per gli Europei 2024, per l'Inghilterra, inizieranno il 23 marzo in Italia. Nel girone ci sono pure Ucraina, Macedonia del Nord e Malta.