Buffon ai giocatori dell'Iran: “Per molti siete eroi, per me un esempio”

Nella prima partita avevano stupito positivamente il mondo non cantando l'inno nazionale per solidarietà con quante e quanti stanno morendo in patria per la repressione del regime, oggi hanno vinto la prima partita dei loro Mondiali contro il Galles. L'Iran sale comunque agli onori della cronaca e si merita le parole del portierone del Parma Gigi Buffon, che sui social dice la sua sulla nazionale iraniana.

Buffon: “Passerete alla storia per il vostro coraggio” In un momento complicato per la storia del Paese, l'Iran in Qatar sta dimostrando partita dopo partita di avere coraggio, proprio quello che sottolinea Buffon con un post su Instagram: “Passerete alla storia per il vostro coraggio. La vittoria di oggi è un segno di speranza e forza per chi nel nostro Paese sta lottando per la libertà”.