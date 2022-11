Lozano ci crede ancora: “Abbiamo speranza”

Hirving Lozano ci crede, nonostante la sconfitta di ieri 0-2 con l'Argentina e un punto solo in classifica. L'attaccante del Messico e del Napoli segue po' la stessa filosofia di Neymar, ossia di avere speranza anche quando tutto pare remare contro. “Dobbiamo voltare pagina, abbiamo fede, abbiamo speranza. Se c'è l'1 per cento, lotteremo per questo” ha detto in zona mista allo stadio Lusail.