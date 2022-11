Dumfries accetta le critiche e rilancia: “Nulla è perduto”

L'Olanda di Van Gaal ha pareggiato 1-1 con l'Ecuador attirandosi critiche e lamentele da parte dei media. Si contava sui tre punti, anche se per la qualificazione è naturalmente tutto aperto. Di più, in discesa, visto che l'ultima sarà con il Qatar, già eliminato dalla competizione di casa. A metterci la faccia è Denzel Dumfries, l'esterno oranje dell'Inter: “Abbiamo fatto solo due tiri in porta, non basta”.

Dumfries: “Dobbiamo analizzare gli errori” All'Olanda è mancato molto in fase offensiva contro l'Ecuador, c'è stato un passo indietro rispetto alla prima con il Senegal: “Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri - riporta Voetbal International - Due tiri non possono bastare, in questo dobbiamo migliorare parecchio. Dovremo analizzare gli errori e capire in cosa migliorare: nella gara precedente siamo stati molto più agili e dinamici, e abbiamo creato molte più occasioni da gol. Le squadre sudamericane sono molto intense, non dovresti lasciarti surclassare da loro su questo piano, e invece è successo proprio questo".