De Vrij in panca, il futuro all’Inter resta un rebus

MILANO - Ieri De Vrij è rimasto di nuovo in panchina tutta la partita , mentre l’Olanda si lasciava sfuggire il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Contro il Qatar martedì sera De Vrij rischia di restare ancora a secco di minuti: un ruolo da comprimario che finora con la maglia dell’Inter è riuscito a scongiurare, nonostante prestazioni altalenanti . In più, c’è quel contratto in scadenza che simboleggia un rebus vero.

In scadenza con i nerazzurri

L’Inter ha preso Acerbi e le cose funzionano, De Vrij è arrivato all’Inter a parametro zero nel 2018 e con la stessa formula potrebbe lasciare Milano il prossimo giugno. Ma i margini per un accordo con la società ci sono, allo stato attuale. Un certo peso potrebbe averlo anche l’esito dei Mondiali per la nazionale olandese, per il resto De Vrij dovrà ragionare con Ausilio e Marotta anche attorno a un eventuale futuro ingaggio con l’Inter. Qualora le pretese del difensore non fossero esagerate, allora salirebbero le quotazioni per una conferma. In caso contrario, il club nerazzurro attiverebbe la ricerca di un sostituto (svanito l'assalto a Bremer l'estate scorsa), al netto della situazione legata a Skriniar che deve allo stesso modo rinnovare il contratto.