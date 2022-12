Olanda, Van Gaal risponde ironico a Di Maria: "Ora bacio Depay..."

"Di Maria è un ottimo calciatore. Ha giocato per il Manchester e ha avuto problemi personali - ha spiegato Van Gaal -. La sua casa è stata svaligiata e questo ha influito sulle sue prestazioni . Se mi definisce il peggior manager della sua carriera, posso solo dire che è uno dei pochi a dirlo . È una cosa triste, non mi fa piacere che l'abbia detto pubblicamente. L'allenatore prende le decisioni, poi è possibile che io abbia preso una decisione sbagliata".

Van Gaal: "C'era anche Depay, e ora ci baciamo..."

Per alleggerire i toni, il selezionatore dell'Olanda ha tirato in ballo Memphis Depay, anche lui presente in sala stampa e anche lui ex Red Devil: "Qui c'è Memphis, che quando ero al Manchester non giocava mai e ora ci baciamo sulla bocca...".