Dumfries: "In pochi credevano in me, neanche i miei genitori..."

L'esterno dell'Olanda e dell'Inter Denzel Dumfries in un'intervista a NU.nl ha ripercorso la sua carriera dagli esordi: "In pochi credevano in me, ma io ho sempre pensato che sarei arrivato in Nazionale".

Dumfries: "Neanche i miei ci credevano" "Poche persone intorno a me credevano in quel sogno. I miei genitori non mi hanno mai spinto. Al contrario. Pensavano che il mio sviluppo come persona fosse più importante, dovevo finire la scuola - ha spiegato l'esterno oranje alla vigilia del match contro l'Argentina -. Così se avessi voluto smettere di giocare a calcio, sarebbe andato tutto bene. A casa ero l'unico a guardare il calcio in TV, inoltre non avevamo canali sportivi. I miei genitori hanno iniziato a guardare le partite solo quando ho iniziato a giocare allo Sparta".