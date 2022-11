Bereszynski su Zielinski: “Il migliore con cui abbia mai giocato”

Compagni di nazionale. Quella polacca, che si appresta a immergersi nell'atmosfera mondiale del Qatar . Parliamo di Bartosz Bereszynski , difensore della Sampdoria , e di Piotr Zielinski , centrocampista del Napoli . Parlando a Przewodniku Sportowy, il calciatore blucerchiato ha elogiato l'azzurro, che quest'anno sta trovando con facilità la via della rete e sta contribuendo al primato in classifica della squadra di Luciano Spalletti .

Bereszynski, con la Polonia , gioca insieme a Zielinski e quindi può giudicare molto da vicino il giocatore del Napoli: “Penso che in termini di pure abilità calcistiche sia il miglior giocatore con cui abbia mai giocato”. Un grande attestato di stima, che dovrebbe motivare ulteriormente Piotr, molto atteso ai Mondiali in Qatar.

Nelle migliorate qualità di Zielinski c'è eccome lo zampino di Luciano Spalletti, che sta gestendo e portando sempre più in alto il gruppo che ha a disposizione. Almeno secondo Bereszynski: “Penso che Piotr a Napoli ricopra una posizione in campo che gli dà molta fiducia e poi si traduce in tutto quello che fa".