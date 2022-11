Boniek: “Juve, eravamo i più forti al mondo. Rigiocherei Roma-Lecce”

Quante cose da dire per Zbigniew Boniek, vicepresidente della Uefa, che è stato intervistato dagli spagnoli di As. Naturalmente, il primo argomento sul tavolo riguarda la Polonia, impegnata oggi nell'esordio dei Mondiali in Qatar. Ma poi Zibì spazia, tornando sul suo periodo in Italia, con le maglie di Juve e Roma.

Boniek: “Vorrei giocare la semifinale di Spagna 1982” Boniek sulla sua Polonia rivela: “Siamo lontani dai campionati e dai club potenti. Con un budget di 30-35 milioni non puoi avere squadre molto forti, per questo si punta molto sui giovani. Se giocatori come Lewandowski fossero rimasti in Polonia il campionato sarebbe potuto essere più competitivo. Ma ciò non è stato possibile".