L'attacco di Klinsmann al ct della Polonia: "Ha Lewandowski e..."

Ha fatto discutere, infatti, l'atteggiamento ultra rinunciatario imposto dal commissario tecnico Czeslaw Michniewicz , specialmente sul 2-0 per l'Argentina in cui, con gli stessi punti e differenza reti col Messico (in quel momento sul 2-0 contro l' Arabia Saudita ), i polacchi risultavano qualificati solo ed esclusivamente per minor numero di cartellini gialli ricevuti durante il Mondiale rispetto alla "Verde". Il gol finale del saudita Salem Al-Dawsari ha quanto meno reso effettiva la differenza reti.

Klinsmann polemico con l'atteggiamento polacco: "Hanno Lewandowski e non creano occasioni..."

Ad ogni buon conto Jürgen Klinsmann, ex attaccante di Inter e Sampdoria, campione del mondo con la Germania nel 1990 (e d'Europa nel '96), nonché ex ct degli Stati Uniti, non ha avuto parole di elogio per l'atteggiamento della Polonia, specialmente in relazione a Robert Lewandowski: "Mi è dispiaciuto molto per lui - ha detto ai microfoni della Bbc -: era così solo in attacco. È uno dei migliori attaccanti del mondo, ma la Polonia non ha creato una sola occasione per tutta la partita. Stavano solo aspettando di vedere cosa stava succedendo nell'altra partita, e questa è stata la decisione dell'allenatore. La sua squadra ha giocato come se calcolasse solo quanti gol avrebbe potuto subire in base al match tra Messico e Arabia Saudita".