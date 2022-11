"Ronaldo, lo United vuole 'usare' Mendes per rescindere il contratto"

Il Manchester United potrebbe sfruttare il forte legame con l'agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, per farsi aiutare a rescindere il contratto con il portoghese. Lo scrive il Daily Mail. Ormai è chiaro che lo United vuole fuori Cr7 dopo l'intervista televisiva con Piers Morgan, in cui sosteneva di essere stato tradito dal club. Gli inglesi non accusano Mendes per le dichiarazioni fatte dal suo cliente e sperano che il pragmatismo consolidi un'intesa per annullare il contratto del giocatore, di comune accordo, invece di usare le maniere forti, ossia il licenziamento per violazione del contratto stesso.

Mendes, quante stelle portate in Premier League Mendes rappresenta molti altri giocatori della Premier League, tra cui Joao Cancelo e Ruben Neves, in precedenza aveva portato stelle come Nani e Angel Di Maria all'Old Trafford. Siccome lo United prevede in futuro di trattare ancora con Mendes, non vede alcun vantaggio da nessuna delle due parti nel finire in tribunale per Ronaldo.