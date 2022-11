Nuno Gomes: "Portogallo da titolo mondiale, Ronaldo è l'arma in più"

Portogallo, Nuno Gomes: "Cristiano Ronaldo? Può darci tanto"

Una riflessione, quindi, su Cristiano Ronaldo: "Non voglio parlare dei suoi affari col Manchester United, anche perché sarebbe sbagliato giudicare ciò che non si conosce fino in fondo. Posso dire però che potrà essere la carta vincente della nazionale di Fernando Santos in questa Coppa del Mondo".